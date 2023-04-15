Как такое возможно? Глазам не поверите, увидев дочь легендарной Твигги (фото)

В 60-е годы Лесли Лоусон, известная миру как Твигги, совершила революцию в моде. С ее подачи начался тренд на худосочных девушек с короткими стрижками. До сих пор этот типаж востребован в модной индустрии.

Сегодня 73-летняя Твигги по-прежнему снимается в рекламе и появляется на светских мероприятиях. Компанию супермодели составляет ее единственная дочь Карли. Поклонники Твигги отмечают, что наследница совсем не похожа на свою звездную мать. Природа не наградила Карли ни высоким ростом, ни стройной фигурой, ни миловидным лицом.

Пользователи Сети не скрыли своего разочарования, увидев наследницу супермодели: «Дочь вообще без изюминки, а вот мама очень хорошо выглядит в свои годы», «Ничего не унаследовала от матери, как жаль», «Дочурка личиком не вышла».

Возможно, из-за скромных внешних данных Карли не пошла в модельный бизнес, а стала дизайнером. Сегодня она работает в ателье Стеллы Маккартни, дочери легендарного «битла» Пола Маккартни.