Как такое возможно? Глазам не поверите, кто претендовал на роль Деточкина (фото)

Комедия «Берегись автомобиля» уже давно стала всенародно любимым фильмом. В успехе картины немалая заслуга Иннокентия Смоктуновского, который идеально смотрелся в образе Деточкина. Но изначально на роль «Робина Гуда XX века» пробовался другой актер.

Речь идет про Олега Ефремова, который в итоге сыграл следователя Подберезовикова. Он удачно прошел пробы на главную роль, однако не все поверили в его Деточкина. Художник Борис Немечек сразу же сказал, что Ефремов — волк в овечьей шкуре. Актер играл, но не чувствовал персонажа. А этого было недостаточно.

Олегу Николаевичу дали роль следователя, с которой он превосходно справился. Изначально Подберезовикова должен был играть Юрий Яковлев, но в итоге Эльдар Рязанов поручил ему читать закадровый текст. И эти перестановки пошли только на пользу.

Трудно представить Ефремова в роли Деточкина. Очевидно, что за его наивностью и мягкостью проглядывала бы жесткая натура, присущая Олегу Николаевичу. А это перевернуло бы все восприятие с ног на голову.