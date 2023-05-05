Как такое возможно? Эта звезда Голливуда не смогла победить на конкурсе красоты

Несмотря на всю критику в сторону конкурсов красоты, эти мероприятия все еще помогают девушкам прославиться и добиться невероятных высот в карьере. Такие соревнования знакомят молодых особ с миром моды и шоу-бизнеса, благодаря чему участницы спокойно относятся к любым кастингам.

Похожую подготовку получила и Шэрон Стоун. Когда-то она мечтала о глянцевых журналах и подиуме, поэтому отправилась на конкурс «Мисс Пенсильвания». Сложно поверить, но жюри достаточно низко оценило подготовку голубоглазой блондинки, поэтому первое место досталось другой участнице.

Впрочем, болезненное поражение послужило для Шэрон началом яркой карьеры. Она позабыла о модельном бизнесе и обратила внимание на Голливуд. Там девушка доказала, что достойна носить звание самой красивой американки. А культовая роль в триллере «Основной инстинкт» сделала актрису главной обольстительницей всей киноиндустрии.