«Как такое можно пропустить?!»: главную ошибку «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» предали огласке

Фильм Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» вышел на экраны в 1965 году. До сих пор его с большим удовольствием пересматривают миллионы зрителей в России. Однако самые дотошные из них обращают внимание не на игру актеров и мастерство постановщика, а выискивают киноляпы.

В 60-х годах никто даже представить не мог, что ленту можно будет поставить на паузу при просмотре ради того, чтобы найти в кадре несостыковки. А сейчас зрители насчитали сразу несколько таких промахов, посчитав это главной ошибкой картины.

«Как такое можно было пропустить?!» — удивились пользователи Сети.

Например, в сцене, где Шурик пытается спасти Лиду от агрессивной собаки и начиняет колбасу таблетками снотворного, их число меняется. В кусок колбасы герой вдавливает четыре таблетки, а когда бросает его псу, то хорошо заметны уже пять белых отметин.

Ляп можно найти и в начале фильма, когда Шурик в промокшей от дождя куртке ждет автобус. Но в салоне его одежда высыхает за пару минут. Еще один казус связан с Балбесом. Спрятав бутылку вина в правый карман, он участвует сначала в погоне, а затем получает удар рапирой от Шурика. На его груди выступает кровавое пятно, которое оказывается пролитым вином от разбитой бутылки. Осколки герой Никулина достает уже из другого кармана, с левой стороны.

Надо отметить, что все-таки большинству зрителей эти небольшие неточности не мешают. А потому фильм остается любимой комедией россиян уже больше 50 лет.