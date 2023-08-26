«Как такое можно есть?»: эти популярные русские блюда вызывают отвращение у иностранцев

Вкусы и кулинарные предпочтения у жителей разных стран иногда сильно различаются между собой. Те блюда, что считаются традиционной русской кухней, могут иностранцам показаться любопытной экзотикой. А некоторые угощения жители заграничных государств и пробовать не хотят, даже не пытаясь скрыть своего отвращения.

Так, лидирует по степени критики холодец. Если россияне с удовольствием заливают рыбу или мясо охлажденным бульоном и даже подают их на праздничный стол, то американцы и европейцы только брезгливо морщат нос. Для них желе имеет стойкую ассоциацию с десертом.

Противоречивая «репутация» за рубежом сложилась и вокруг киселя. Некоторые иностранцы и не против попробовать тягучий сладкий напиток, а других он откровенно пугает. Они сравнивают кисель с расплавленными желейными мишками.

Не приемлют жители Америки и вяленую и сушеную рыбу в качестве закусок, удивляясь, как такое можно есть. Отпугивает их ее резкий запах и сложности с процессом разделывания. Куда охотнее на посиделки в компании друзей в США возьмут картошку фри.