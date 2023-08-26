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Как такое можно было снять? Грубейшие ляпы «Великолепного века», которые заметили самые внимательные

26 августа 2023 20:00
Как такое можно было снять? Грубейшие ляпы «Великолепного века», которые заметили самые внимательные

Сценаристы слишком вольно интерпретировали историю.

После премьеры «Великолепного века» в мире случился настоящий бум турецких сериалов. Зрители особенно оценили реальные события, которые были положены в основу истории любви султана Сулеймана и его Хюррем. Но только самые внимательные смогли заметить грубейшие ляпы, которыми был переполнен проект.

Создатели сериала довольно свободно обращались с документальным материалом, меняя титулы, события и временные периоды. Особенно заметно это на третьем сезоне, когда сценаристы спешили быстрее выпускать новые серии.

Так, в реальности был невозможен эпизод с бывшим возлюбленным Роксоланы, Лукой, который писал портрет во дворце. Рабынь султана не мог увидеть ни один посторонний мужчина.

Также сценаристы слишком увлеклись, описывая войны Хюррем с сестрами султана. Подобное поведение в Османской империи было недопустимо.

А больше всего вопросов вызвало появление Фирузе, на теле которой были нанесены татуировки династии сефевидов, злейших врагов султана. Мало того, что все наложницы должны были пройти тщательный осмотр, так еще и сам Сулейман по сюжету неоднократно видел девушку обнаженной. Но почему-то ее нательные рисунки остались всеми незамеченными.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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