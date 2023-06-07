Как такое может быть? Внучка Валерии так похожа на ее мужа, что даже не верится

В январе 2021 года певица Валерия стала бабушкой. У ее сына Арсения и его возлюбленной Лианы родилась дочь Селин. Счастливая бабушка часто делится снимками с внучкой, и поклонники артистки замечают, как сильно она похожа на деда. Это не отрицают и члены звездного семейства.

Однако речь идет не о кровном родственнике Селин, а о втором муже Валерии Иосифе Пригожине. Сходство девочки с приемным дедом кажется невозможным, но, по мнению россиян, оно очевидно. У Селин такие же черты лица, как у Пригожина, и даже его взгляд.

Поклонники Валерии не скрыли своего удивления, увидев девочку: «Вся в дедушку», «Как на Пригожина похожа!», «Копия деда, хоть они и неродные».

Родным дедом девочки по отцу является продюсер Александр Шульгин. От него Валерия родила троих детей — дочь и двоих сыновей. С Иосифом Пригожиным у певицы общих наследников нет. Ее детей от первого брака продюсер воспитал как родных, поэтому и к Селин он относится как к своей внучке.