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Как такое может быть? Внучка Валерии так похожа на ее мужа, что даже не верится

7 июня 2023 20:30
Как такое может быть? Внучка Валерии так похожа на ее мужа, что даже не верится

Поклонники не поймут, почему так получилось.

В январе 2021 года певица Валерия стала бабушкой. У ее сына Арсения и его возлюбленной Лианы родилась дочь Селин. Счастливая бабушка часто делится снимками с внучкой, и поклонники артистки замечают, как сильно она похожа на деда. Это не отрицают и члены звездного семейства.

Однако речь идет не о кровном родственнике Селин, а о втором муже Валерии Иосифе Пригожине. Сходство девочки с приемным дедом кажется невозможным, но, по мнению россиян, оно очевидно. У Селин такие же черты лица, как у Пригожина, и даже его взгляд.

Как такое может быть? Внучка Валерии так похожа на ее мужа, что даже не верится

Поклонники Валерии не скрыли своего удивления, увидев девочку: «Вся в дедушку», «Как на Пригожина похожа!», «Копия деда, хоть они и неродные».

Родным дедом девочки по отцу является продюсер Александр Шульгин. От него Валерия родила троих детей — дочь и двоих сыновей. С Иосифом Пригожиным у певицы общих наследников нет. Ее детей от первого брака продюсер воспитал как родных, поэтому и к Селин он относится как к своей внучке.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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