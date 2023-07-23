Как такое допустили? При взгляде на новую Белоснежку вы испытаете шок

Новое фото со съемок фильма «Белоснежка» всколыхнуло обсуждения в Сети. Публика была шокирована, увидев в окружении гномов темнокожую девушку. Очень скоро правда раскрылась: незнакомка оказалась дублершей актрисы, исполняющей главную роль. Но пользователи все равно остались недовольны.

Главная роль в новой экранизации «Белоснежки» досталась Рэйчел Зеглер. Талантливая молодая актриса уже успела сыграть Марию в «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга. Но далеко не все зрители согласны, что Рэйчел подходит на место принцессы.

Как гласит оригинальная сказка, волосы Белоснежки были черными как смоль, а кожа — белой как снег. Зеглер далеко не так бледна, как хотелось бы пользователям Сети, колумбийские корни дают о себе знать. И, хотя аристократическая бледность давно не в моде, многие зрители предпочли бы видеть на экране Белоснежку более каноничной.