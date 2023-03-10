Как такое допустили? Главной музой Кристиана Диора стала посудомойка

Кутюрье Кристиан Диор был одним из самых влиятельных людей в мире моды. Своим талисманом он считал модель Аллу Ильчун, которую прозвали «восточной жемчужиной». Однако мало кто знал, что у этой красавицы было русско-казахское происхождение. Это далеко не самый любопытный факт из биографии Ильчун.

Отец Аллы был казахским железнодорожником, а мать — русской аристократкой и дочерью генерала Михайлова. После революции родители Ильчун бежали из страны. Но отец оказался в ГУЛАГе, и до Франции Алла добралась с одной матерью.

В Париже им пришлось несладко. Ильчун устроилась в ресторан посудомойкой, а ее мать пела в кабаре. В период Второй мировой войны Алла работала в госпитале, а также была связисткой. Тогда девушка и не думала, что однажды станет мировой звездой.

В модельный дом Dior Ильчун попала совершенно случайно. Она посетила кастинг вместе с подругой и неожиданно для себя прошла конкурс. Диор лично одобрил ее кандидатуру, хоть и понимал, что рискует: модель с азиатской внешностью тогда была вызовом обществу.

Впоследствии Кристиан ни разу не жалел о своем выборе. Изящная красавица с тонкой талией и изысканными манерами стала его талисманом. После показов с участием Аллы модницы бежали скупать все наряды, которые она демонстрировала. Кроме того, именно Ильчун подарила миру легендарный образ «кошачьих глаз» с длинными подведенными стрелками на веках. Нет сомнений, что этот макияж будет актуален во все времена.