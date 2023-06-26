Как такое цензура пропустила? Томин из «ЗнаТоКов» оголился ради роли (фото)

В фильмах Леонида Гайдая каждая деталь продумана до мелочей, и «Бриллиантовая рука» не исключение. Но некоторые сцены в картине появились почти случайно — и оказались удивительно успешными.

Во время съемок фильма в Москве работал знаменитый портной по имени Соломон Затирко. Он одевал Леонида Утесова и Михаила Ромма, а по слухам, и Клима Ворошилова. Именно этот портной сшил костюм для Леонида Каневского, в котором тот собирался играть в кино. Дело было спешное, поэтому примеряли костюм только раз.

Прилетев на съемки в Баку, актер обнаружил, что новый костюм сидит просто ужасно. Без рубашки он вышел из гримерки, чтобы найти в костюмерной другую одежду. Гайдай удивленно спросил полуобнаженного Каневского, кто ему сшил этот костюмчик, и предложил сниматься прямо так.

Идея оказалась настолько удачной, что даже советские цензоры не стали возмущаться неуместной «обнаженкой».