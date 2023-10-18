Как сын и мать: Александрова представила всем нового партнера

Марина Александрова остается на волне хайпа. Прежде в Сети обсуждали семейную жизнь актрисы и ее взгляды на свободные отношения. А теперь поклонники пребывают в шоке от нового партнера артистки, который ей в сыновья годится.

Одна из главных красавиц российского кино не испытывает недостатка в деловых предложениях. Кажется, совсем недавно отгремела премьера сериала с ней в главной роли под названием «Открытый брак», но зрителей уже ждет новый сюрприз. Брюнетка станет главной звездой комедийного сериала «Макрон».

Этот проект посвящен теме эйджизма. Вот почему экранным возлюбленным 41-летней Александровой стал 27-летний Кузьма Сапрыкин. Знаменитость настроена оптимистично и обещает публике нечто невероятное и захватывающее.

«Вас ждет народный хит!» — заявила она, сославшись на интересную историю, которая вместе с отличным актерским составом творит чудеса.

Работа над картиной в полном разгаре. Ее премьера запланирована на 2024 год.