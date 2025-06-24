Как связаны «1923» и «Йеллоустоун»: объясняем для тех, кто запутался в многочисленных спин-оффах

Во вселенной «Йеллоустоуна» новичку легко запутаться — помимо основного сериала, который идёт с 2018 года, у него появилось целое семейство спин-оффов, многие из которых сейчас в разработке.

Один из уже вышедших — сериал «1923». Рассказываем, как он связан с оригинальной историей.

Сериал «1923» — это приквел к популярной саге «Йеллоустоун». Он отправляет нас почти на сто лет назад и показывает жизнь семьи Даттонов в те времена, когда Америка только приходила в себя после Первой мировой, а впереди её ждала Великая депрессия.

«1923» — не просто исторический фон, а настоящая предыстория «Йеллоустоуна»: с теми же темами — борьба за землю, семья, честь и выживание — только в условиях куда более сурового времени.

Подводя итог: «Йеллоустоун» — это что сейчас, а «1923» — откуда всё пошло.

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