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Как свинья на коня: Лобода наконец-то показала младшую дочь, отца которой скрывает от публики

22 октября 2023 13:00
Как свинья на коня: Лобода наконец-то показала младшую дочь, отца которой скрывает от публики

Маленькая блондинка совсем не похожа на мать.

Светлана Лобода растит двух дочерей. Старшую Евангелину певица родила от хореографа Андрея Царя. А вот личность отца пятилетней Тильды звезда до сих пор скрывает. Сама исполнительница намекала, что девочка появилась на свет не без участия Тилля Линдеманна, но роман звезд оказался пиар-ходом.

Тогда в Сети заговорили, что Светлана родила дочь от женатого мужчины, поэтому и не хочет предавать его имя огласке. Усиливало подозрения и то, что Лобода никогда не показывала лицо малышки в соцсетях. Фанаты предполагали, что Тильда похожа на отца, поэтому певица не хочет ненароком раскрыть тайный роман.

На днях артистка наконец-то опубликовала снимок с обеими дочерьми.

Хотя младшая девочка появилась в кадре в профиль, можно заметить, что на маму Тильда совсем не похожа. В отличие от Евангелины, которая растет копией Лободы, ее младшая сестра получила светлые волосы и маленький вздернутый носик.

Как свинья на коня: Лобода наконец-то показала младшую дочь, отца которой скрывает от публики
Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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