Как султан выбирал девушку, с которой проведет ночь: такого ответа вы не ожидали

Внешность, интеллект или колдовство — о том, как на самом деле рабыне Роксолане удалось очаровать Сулеймана и стать султаншей, поклонники «Великолепного века» спорят до сих пор. Выбрать себе наложницу из почти 2000 красоток было делом непростым, и порой падишах прибегал к нестандартным способам.

Так, «смотрины» могли состояться во время активных водных процедур — того, что сейчас называется аквааэробикой. Дворец был оснащен несколькими бассейнами. В них девушки, разбившись на пары, танцевали и выполняли упражнения на растяжку. Правитель имел возможность наблюдать за действом с балкона и выбрать самую пластичную и красивую из наложниц.

Держать гарем с его праздным образом жизни в тонусе было нелегкой задачей. Поэтому к аквааэробике добавлялись танцы с тяжелыми металлическими браслетами на руках и ногах и догонялки. Та, кто сможет добежать до товарки и отобрать у нее платок, могла рассчитывать на хаммам и массаж.