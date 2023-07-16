«Как стиральная доска»: вид оголенной груди звезды «Дома-2» вызвал оторопь у народа

Александра Артемова держит себя в форме, но точеные формы знаменитости нравятся далеко не всем. На новом видео в соцсетях светская львица шокировала поклонников чрезмерной худобой.

Ролик звезда «Дома-2» записала на свадьбе Нелли Ермолаевой. Для торжественного вечера она выбрала платье с экстремально глубокой зоной декольте. Вот только оголенная грудь блогера не вызвала у подписчиков восторга. Особенное внимание многие обратили на выпирающие косточки на груди Александры.

«Как стиральная доска», «Спереди неприятно смотреть на нее», «Кожа и кости», «Кушайте, вас мужчина совсем не кормит, худышка», — раскритиковали Артемову фолловеры.

Но Александра не из тех, кто молча стерпит обидные слова в свой адрес. Экс-участница скандальной телестройки заявила хейтерам, что вполне довольна своей фигурой и теми сами косточками в области груди.