Как стать стройняшкой на фото: эти три секрета пригодятся каждой пышке

Женщины, чьи параметры далеки от модельных стандартов, довольно часто стесняются фотографироваться. Однако красавицами с пышными формами стоит знать всего лишь несколько уловок, чтобы на любом селфи смотреться привлекательно.

Самой важной составляющей удачного снимка является хороший свет. Если импровизированная фотосессия происходит в помещении, то лучше встать перед окном, развернувшись относительно него примерно на 30 градусов, а телефон держать перед собой. В таком положении на лице будет видна тень, которая скроет пухлые щеки.

Другим параметром идеального селфи должен стать продуманный образ. Дамам с большими руками стоит надеть кофту или выбрать красивую накидку. Такой наряд совершенно точно скроет лишние килограммы.

На снимок также влияет и положение телефона. Его лучше держать чуть выше, а голову необходимо немного приподнять. Это зрительно уменьшит лицо и позволит забыть о ретуши.