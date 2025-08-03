Стивен Спилберг почти снял «Пиратов Карибского моря»: в его версии Деппа не было, а фильму прочили провал

Сегодня сложно представить «Пиратов Карибского моря» без Джонни Деппа в роли Джека Воробья. Но что, если на его месте мог быть совсем другой актер — и выглядело бы это не менее органично? Просто мы не видели альтернативы. Конечно, звучит как бред и сразу вызывает внутреннее «нет!». Но давай разберемся: все ведь могло сложиться иначе — и действительно складывалось.

Сценарий «Пиратов» первыми принесли в студию Disney Тед Эллиот и Терри Россио — вдохновением для истории стал одноименный аттракцион в Диснейленде. Проект особого восторга не вызвал, но каким-то чудом сценарий попал в руки Стивену Спилбергу. И вот тут все могло пойти по совсем другому курсу.

«Пираты» по-спилберговски: без Деппа, но с Уильямсом

Идея действительно зацепила Стивена Спилберга — он подумывал взяться за режиссуру и уже представлял, кто сыграет главную роль. В его версии Джека Воробья должен был воплотить Билл Мюррей или Робин Уильямс. Но у студии Disney энтузиазма по-прежнему не прибавилось. Даже когда за дело взялся Гор Вербински, режиссера активно отговаривали — проект считался потенциальным провалом.

Ты с ума сошел! Ты собрался фильм о пиратах снимать? Никто не пойдет смотреть фильм о пиратах! — говорил ему Ханс Циммер.

Кто бы мог подумать, чем все это обернется в итоге?

Как появился Джонни Депп

Идею снять «Пиратов» возродили лишь в 2001 году — за режиссуру взялся Гор Вербински. В обновленном сценарии роль Джека Воробья писали под Хью Джекмана, но студия быстро отвергла эту кандидатуру. Когда поиски главного актера затянулись, продюсер Джерри Брукхаймер предложил попробовать Джонни Деппа — и тот буквально слился со своим персонажем.

Любопытно, что знаменитая фраза Джека «Смекаешь?» оказалась импровизацией самого Деппа. В итоге все сложилось именно так, как надо — и фильм стал настоящей классикой.

В Голливуде далеко не все проекты приносят успех и спасают карьеру. Например, фильм «Фантастическая четверка» едва не стал настоящей катастрофой для Джессики Альбы.