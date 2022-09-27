Как советский скульптор создал машину времени: загадку раскрыли спустя 50 лет

Те, кто смотрел легендарную комедию «Иван Васильевич меняет профессию», помнят машину времени, которую сконструировал герой Александра Демьяненко — инженер Тимофеев.

А вот об истории создания этой машины непосредственно для съемок следует рассказать подробнее. Дело в том, что у Булгакова машина описывается просто как аппарат громадных размеров. И поначалу Леонид Гайдай обратился за помощью к работникам одного из конструкторских бюро, но то, что они предложили, оказалось и в самом деле слишком монументальным.

Тогда режиссер обратился к скульптору Вячеславу Почечуеву, который в соседнем павильоне «Мосфильма» помогал делать декорации для экранизации «Руслана и Людмилы».

Почечуев в итоге создал нечто напоминавшее самогонный аппарат из знаменитой комедии самого же Гайдая, и тогда Леонид Иович решил использовать «в довесок» реквизит, оставшийся после съемок «Соляриса» Андрея Тарковского.

А Почечуев в итоге официально получил целых 40 рублей за изобретение машины времени.