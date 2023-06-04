Как советские колхозники поймали шпиона из США: история, достойная комедии

Все привыкли к тому, что шпион — это находчивый и смелый интеллектуал, не знающий поражений. Такой образ сформировался благодаря кино. Однако некоторые моменты из реальной шпионской жизни отлично бы вписались в комедию, а не в крутой боевик.

Летчик Фрэнсис Пауэрс работал на ЦРУ в 1960 году. Однако карьера американца закончилась после того, как его поймали русские. Пилоту поручили сделать пролет над важными советскими объектами, среди которых были Байконур и Арзамас-16. Однако во время операции Пауэрса сбили ракеты СССР. Летчик решил не катапультироваться, а приземлился с помощью парашюта.

Так шпион оказался в окружении колхозников, работавших в поле. Пауэрса поймали и вручили в руки правосудия. В итоге американца приговорили к 10 годам лишения свободы. Спустя много лет его сын рассказывал, как отца осуждали на родине за то, что тот сдался в плен живым. Злоключения Пауэрса в Советском Союзе впоследствии обросли мифами и легендами. Так, один из журналистов писал, что пилот вовсе не был сбит советскими ракетами, а жил спокойно в СССР и даже выпивал водку в одном из заведений.