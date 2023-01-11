Как снимали самую пикантную сцену в «Интердевочке»: удержаться от смеха невозможно

Ни о какой «клубничке» не было и речи.

Культовый фильм «Интердевочка» о нелегкой доле «ночных бабочек» стал знаковым для своей эпохи. Картина Петра Тодоровского положило начало новому тренду в кино под названием «чернуха». Но мало кто знает, как снимали один из самых главных фильмов перестроечного времени.

Несмотря на то, что сюжет повествует о жизни девушек легкого поведения, в самой картине почти нет откровенных сцен. Пожалуй, можно вспомнить лишь один эпизод, где героиня Елены Яковлевой встречается в номере с богатым японцем. На самом деле за кадром никакого клиента не было — в «процессе» участвовала лишь одна актриса. Чтобы достоверно сымитировать половой акт, под кровать, на которой лежала Яковлева, поставили бревно и начали его ритмично раскачивать. Оператор предложил «потрясти» над лицом актрисы светом, чтобы придать кадру больше живости. Для пущей убедительности Яковлеву намазали глицерином, чтобы она выглядела измотанной и потной.

В процессе работы члены съемочной группы едва сдерживали смех — настолько комично и нелепо ситуация выглядела со стороны. Но стоит признать, что в результате сцена получилась очень яркая и запоминающаяся.