Как снимали пикантные сцены в СССР: вы будете поражены

Советский кинематограф, как известно, не дружил с откровенными сценами. Этому активно способствовала суровая цензура. Однако порой режиссерам удавалось протащить «клубничку» в кадр, хоть им и приходилось идти на самые разные ухищрения.

Остросюжетная картина Александра Митты «Экипаж» вошла в историю кино как первый советский фильм с элементами эротики. В пикантной сцене сыграли Леонид Филатов и Александра Яковлева. Для актера эти съемки стали жутким испытанием, ведь в реальной жизни он был скромнейшим человеком.

Сцену снимали три дня, но режиссер оставался недоволен. Дело усложнял Филатов, который отказывался сниматься без джинсов — их пришлось прятать под одеялом. Получился бы традиционный советский секс в темноте под покрывалом, да еще и в брюках, но на помощь пришла Яковлева. Раскрепощенной Александре удалось «вытащить» этот эпизод и сделать его по-настоящему волнующим и пикантным. Ради этого режиссер пошел на хитрость. Когда она предстала в нижнем белье, Митта обсыпал ее фигуру комплиментами, и уже затем актриса разделась полностью. Этого и добивался мэтр.