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Как сложилась судьба Ержана Максима из «Голоса»: не узнаете его в этом здоровяке

1 ноября 2023 20:15
Как сложилась судьба Ержана Максима из «Голоса»: не узнаете его в этом здоровяке

Парень повзрослел и возмужал.

Финал шестого сезона проекта «Голос.Дети» обернулся грандиозным скандалом. Победительницей стала дочь певицы Алсу, однако зрители заметили неладное. Оказалось, голоса были накручены, а первое место занял Ержан Максим. Для поклонников шоу именно он стал певцом номер № 1 в том злополучном сезоне.

За прошедшие четыре года очаровательный малыш превратился в крупного и грозного молодого человека. Юному вокалисту 16 лет, в родном Казахстане он настоящая звезда. После шоу «Голос» парень не бросил музыку. Более того, сладкоголосый юноша покоряет новые высоты.

В 2023 году Ержан стал победителем престижного вокального конкурса в Македонии и обошел 11 сильнейших исполнителей со всего мира. Певец ездит на гастроли, выпускает каверы. Во всем подростка поддерживает его мама, которая неизменно сопровождает сына на выступлениях.

Как сложилась судьба Ержана Максима из «Голоса»: не узнаете его в этом здоровяке
Фото: Кадры из шоу «Голос.Дети», соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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