Как сложилась судьба Ержана Максима из «Голоса»: не узнаете его в этом здоровяке

Финал шестого сезона проекта «Голос.Дети» обернулся грандиозным скандалом. Победительницей стала дочь певицы Алсу, однако зрители заметили неладное. Оказалось, голоса были накручены, а первое место занял Ержан Максим. Для поклонников шоу именно он стал певцом номер № 1 в том злополучном сезоне.

За прошедшие четыре года очаровательный малыш превратился в крупного и грозного молодого человека. Юному вокалисту 16 лет, в родном Казахстане он настоящая звезда. После шоу «Голос» парень не бросил музыку. Более того, сладкоголосый юноша покоряет новые высоты.

В 2023 году Ержан стал победителем престижного вокального конкурса в Македонии и обошел 11 сильнейших исполнителей со всего мира. Певец ездит на гастроли, выпускает каверы. Во всем подростка поддерживает его мама, которая неизменно сопровождает сына на выступлениях.