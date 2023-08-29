Как сквозь землю провалилась: в Москве уже второй день ищут чемпионку по фигурному катанию

Пропажа Алины Горбачевой всполошила народ. Известная фигуристка не выходит на связь с родными, а ее исчезновение кажется жутким и в то же время странным.

Как сообщает Telegram-канал «112», вечером 28 августа 16-летняя спортсменка закончила тренировку и покинула комплекс «Чкалов Арена». После этого она направилась в сторону Владимирской церкви. На камерах видеонаблюдения видно, что девушка зашла в парк. На этом ее следы теряются.

Знакомые с ситуацией источники уточняют, что Алина ушла из спортивного комплекса в расстроенных чувствах, поскольку поссорилась с тренером. В Сети появилась информация о том, что неподалеку от пляжа удалось найти некоторые вещи пропавшей знаменитости. Активные поиски чемпионки, к которым подключился кинолог с собаками, продолжаются.

Тем временем поклонники не на шутку беспокоятся об участи звезды фигурного катания.