Как сквозь землю провалилась: люди встревожены пропажей дочери Киркорова

Филипп Киркоров с недавних пор прячет от всех свою единственную дочь Аллу-Викторию. Раньше звездная наследница часто мелькала перед глазами интернет-пользователей, но вдруг пропала.

Вот уже почти два месяца девочка с «вечно недовольным лицом» не появлялась в блоге знаменитого отца. Фанаты забили тревогу после того, как 1 сентября поп-король показал сына Мартина на праздничной линейке. К мальчику было приковано всеобщее внимание, а вот его сестренка вновь осталась в тени.

Люди не на шутку встревожены таинственным исчезновением Аллы-Виктории, которая будто сквозь землю провалилась.

«А дочка где?», «Мне ее тоже увидеть хочется», «Она не пошла в школу?» — интересуются подписчики.

Но экс-супруг Аллы Пугачевой делает вид, будто ничего не случилось, и игнорирует вопросы о малышке. Тем временем хейтеры полагают, что артист попросту устал слушать замечания о том, что его дочь ведет себя слишком высокомерно, поэтому и перестал публиковать ее на своей странице.