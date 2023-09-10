Как сквозь землю провалилась: люди встревожены пропажей дочери Киркорова
Малышка осталась не у дел.
Филипп Киркоров с недавних пор прячет от всех свою единственную дочь Аллу-Викторию. Раньше звездная наследница часто мелькала перед глазами интернет-пользователей, но вдруг пропала.
Вот уже почти два месяца девочка с «вечно недовольным лицом» не появлялась в блоге знаменитого отца. Фанаты забили тревогу после того, как 1 сентября поп-король показал сына Мартина на праздничной линейке. К мальчику было приковано всеобщее внимание, а вот его сестренка вновь осталась в тени.
Люди не на шутку встревожены таинственным исчезновением Аллы-Виктории, которая будто сквозь землю провалилась.
«А дочка где?», «Мне ее тоже увидеть хочется», «Она не пошла в школу?» — интересуются подписчики.
Но экс-супруг Аллы Пугачевой делает вид, будто ничего не случилось, и игнорирует вопросы о малышке. Тем временем хейтеры полагают, что артист попросту устал слушать замечания о том, что его дочь ведет себя слишком высокомерно, поэтому и перестал публиковать ее на своей странице.