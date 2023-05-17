Как Шварценеггер стал кумиром советской молодежи: выбор был неслучаен

В 80-х Арнольд Шварценеггер стал главным кумиром советской молодежи. И все благодаря картине «Терминатор», которая впечатляла сложными и захватывающими спецэффектами.

Фильм рассказывает о противостоянии людей и машин. Единственная надежда человечества — это Джон Коннор. Но роботы отправляют в прошлое киборга-убийцу, чтобы он расправился с матерью спасителя еще до его рождения. Следом за ним в 1984 год люди посылают Кайла Риза, чтобы помешать Терминатору, которого и сыграл «железный» Арни.

Картина произвела революцию в умах советских зрителей. Но еще большее потрясение их ждало потом, когда вышла вторая часть фильма. Здесь герой Шварценеггера уже стал положительным, и позднесоветская молодежь сделала его своим кумиром.

Выбор поколения был очевиден. Арнольд внушал уважение и трепет, а его фактура и стиль потрясали юные умы. Никто даже не обратил внимания, что как актер Шварценеггер далеко не Роберт Де Ниро. Но это не помешало Арнольду стать символом нового времени и невероятной крутизны, что было так важно для молодежи, пережившей перерождение страны.