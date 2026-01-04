Оповещения от Киноафиши
Как Шурик чудил в автобусе? Что Федя сделал с прорабом? Сложный тест с подвохом про «Операцию “Ы”» – пройдете, если смотрели хотя бы 5 раз

4 января 2026 11:21
Вопросов всего пять, но каждый с сюрпризом.

В 32-ю годовщину смерти Леонида Гайдая мы вновь открываем портал в ту самую вселенную, где абсурд соседствует с бытовухой, а каждый кадр, каждая цитата запоминаются на долгие годы.

И чем дольше смотришь на лучшие эпизоды «Операции “Ы”», тем сильнее понимаешь: их можно пересказывать всю жизнь, но всё равно обнаружишь что-то, что ускользало раньше.

Наш тест получился почти коварным – кадры, реплики, жесты, детали, которые вроде бы кажутся знакомыми, на самом деле вызывают подозрение.

Смотришь на эпизод на стройке и уже не понимаешь, действительно ли Федя устроил очередной «цирк на проводе» или же это наша выдумка. Кажется, знаешь эти сцены наизусть, а потом вдруг спотыкаешься на моменте, в котором словно и не было подвоха.

У вас есть шанс проверить не только память, но и внимательность к мелочам, на которых Гайдай строил свои комедийные механизмы. Одни эпизоды кажутся абсолютно каноничными, другие – аккуратно придуманы так, чтобы выглядеть таковыми.

И если при виде знакомого кадра мозг уверенно кричит «точно помню!», не спешите ему верить. Перепроверьте дважды. А потом идите и пересмотрите фильм.

Ранее мы также писали: Лию Ахеджакову убрали из легендарной комедии Рязанова: в кадре вместо нее другая скандально известная звезда

Фото: Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
