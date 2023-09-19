«Как шпалы»: аномально длинные ноги Рудковской ужаснули людей (фото)

Рост Яны Рудковской составляет всего 165 см. Но продюсер с помощью фотошопа притворяется, что в ней не меньше 180 см. На фото в социальных сетях у звездной блондинки ноги от ушей.

Вот только народ не обманешь. Интернет-пользователи ужасаются усовершенствованной фигуре жены Евгения Плющенко. Аномально длинные конечности знаменитости выглядят пугающе.

В блоге звезды появились новые кадры, подходящие под описание «зрелище не для слабонервных». Рудковская побывала в Большом театре. Для этого выхода в свет она надела платье выше колен и туфли на каблуке. И по старой доброй традиции вытянула свои снимки так, чтобы производить впечатление престарелого ангела Victoria’s Secret.

Подписчики в очередной раз начали плеваться, увидев знаменитость.