«Как шарик»: «раздувшаяся» Заворотнюк вызвала оторопь даже у мужа (фото)

Анна Заворотнюк в социальных сетях старается честно рассказывать про все периоды своей жизни. Она делится и удачами, и несчастьями, а не так давно показала неожиданные перемены во внешности.

По словам дочери прославленной артистки, она активно готовилась ко дню рождения своего избранника, за которого тайно вышла замуж несколько лет назад. Девушка организовала вечеринку и позвала множество гостей. Но столкнулась с тем, что ее лицо опухает все больше и больше. В итоге, как призналась Заворотнюк, муж подкалывал ее весь вечер из-за внешнего вида. Он называл ее «хорьком», а сама девушка так и не поняла, с чем связаны эти изменения.

«Он меня называет хорьком, потому что меня раздуло. Я сама как шарик сегодня», — рассказывает Анна.

Многочисленные поклонники Заворотнюк постарались поддержать ее. В комментариях они отметили, что Анна прекрасно выглядит, а издевки супруга не повод для обиды.