«Как сговорились»: дочь раскрыла шокирующие подробности о смерти Васильевой
Скоропостижный уход актрисы стал большим ударом.
На этой неделе стало известно о смерти актрисы Веры Васильевой. Женщине исполнилось 97 лет, но до последних дней она чувствовала себя прекрасно. Именно поэтому кончина народной артистки так шокировала не только поклонников, но и ее близких.
Дарья Милославская, которую актриса называла своей приемной дочерью, рассказала изданию «Экспресс газета», какими были последние дни Васильевой. Начало августа Вера Кузьминична провела на даче в Подмосковье вместе с Дарьей и ее дочкой. Все эти дни она чувствовала себя хорошо, гуляла на свежем воздухе. Но в ночь с 8 на 9 августа она резко почувствовала себя плохо. Возможно, виной тому стала аномально жаркая погода.
За несколько дней до смерти Васильева узнала, что ушла из жизни ее подруга и коллега Юлия Борисова. Актриса была всего на год старше. Вера Кузьминична постоянно звонила родным подруги и справлялась о ее самочувствии.
«Они как сговорились уйти одна за одной», — заявила рыдающая дочь Васильевой.
Дарья со слезами признается, что женщины будто бы сговорились покинуть этот мир вместе.