Как сейчас живет певец, о котором мечтала каждая девушка в 90-х: не узнаете Державина на новых фото

Песня «Не плачь, Алиса» стала популярной буквально в считанные секунды. Хит Игоря Державина напевала себе под нос буквально каждая. Да и что скрывать — каждый.

Артист в одночасье стал популярным. Внешние данные, стать и интересный тембр голоса — певца даже называли вторым Юрой Шатуновым. Однако удержать минутную славу не удалось.

Внешние данные быстро остались в прошлом, стоило Державину чуть «заматереть». А второго шлягера вроде «Алисы» за карьеру больше не подвернулось. Сейчас артист играет в группе «Сталкер» и исполняет свои прежние хиты и старые хиты группы «Машина времени».

Былой популярности словно и не было, но среднестатистическая — в наличии. Державин много времени посвящает семье и жене Ирине, с которой идет рука об руку по жизни вот уже больше 40 лет.