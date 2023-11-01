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Как сейчас живет певец, о котором мечтала каждая девушка в 90-х: не узнаете Державина на новых фото

1 ноября 2023 13:00
Как сейчас живет певец, о котором мечтала каждая девушка в 90-х: не узнаете Державина на новых фото

Внимание артиста хотели заполучить все.

Песня «Не плачь, Алиса» стала популярной буквально в считанные секунды. Хит Игоря Державина напевала себе под нос буквально каждая. Да и что скрывать — каждый.

Артист в одночасье стал популярным. Внешние данные, стать и интересный тембр голоса — певца даже называли вторым Юрой Шатуновым. Однако удержать минутную славу не удалось.

Внешние данные быстро остались в прошлом, стоило Державину чуть «заматереть». А второго шлягера вроде «Алисы» за карьеру больше не подвернулось. Сейчас артист играет в группе «Сталкер» и исполняет свои прежние хиты и старые хиты группы «Машина времени».

Былой популярности словно и не было, но среднестатистическая — в наличии. Державин много времени посвящает семье и жене Ирине, с которой идет рука об руку по жизни вот уже больше 40 лет.

Как сейчас живет певец, о котором мечтала каждая девушка в 90-х: не узнаете Державина на новых фото
Фото: Evguenii Matveev, Russian Look, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, социальные сети
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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