Как сейчас живет героиня шоу Малахова, которая лишилась зрения в ДТП, устроенном ее женихом

Борется за свою жизнь и здоровье.

22-летняя Мария Лебедева из Новосибирска была стройной красавицей. В девушку были влюблены многие, но она предпочла всем ухажерам парня по имени Андрей. Тогда Мария не знала, как жених изменит ее жизнь…

Пара ехала в машине, за рулем был Андрей.

И тут их автомобиль врезался в джип. Виновником аварии был Андрей, а единственной пострадавшей стала Маша. Три недели девушка пролежала в коме, а после ее ждала бесконечная череда операций. Из-за врачебной ошибки девушка ослепла.

Из ее жизни исчезли все друзья, вскоре перестал отвечать на звонки и любимый мужчина. Семья Маши подала на Андрея в суд – им удалось получить компенсацию на лечение, но 800 тысяч не помогли восстановить зрение.

Из-за препаратов Маша сильно располнела, девушка с трудом передвигается. Мария Лебедева признается, что ей очень одиноко – и она мечтает когда-нибудь найти свою любовь и завести семью.