Как сейчас живет Екатерина Диденко, трагедию которой обсуждала вся страна

В жизни Екатерины Диденко 2020 год стал роковым. После неудачного эксперимента с сухим льдом в бассейне скончался ее муж и несколько близких друзей. Скандальная история сделала блогера известной на всю страну, но трагедия не заставила ее отказаться от прежней жизни.

Уже через несколько месяцев Екатерина встретила нового возлюбленного. Им оказался начинающий актер Влад Черных. Блогер признавалась, как счастлива с новым избранником и как он помогает ей справиться с утратой, но спустя несколько месяцев их роман закончился.

Сегодня Диденко встречается с избранником по имени Вадим, личность которого старательно скрывает от публики. По ее словам, они познакомились чуть больше года назад и с того времени не расстаются.

Не повлиял несчастный случай и на карьеру Екатерины. Она продолжает развивать свои блоги и работать провизором, а трагедия лишь увеличила количество ее подписчиков. При этом часть фанатов активно критикуют Диденко, а другие наоборот поддерживают. По их мнению, блогер должна продолжать развиваться, а не быть затворницей в трауре.