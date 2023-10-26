Как сейчас выглядит внебрачная дочь Кончаловского: Высоцкая до последнего о ней не знала

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая вместе уже больше 20 лет и слывут одной из самых крепких и любящих пар в отечественном шоу-бизнесе. Но и «небожителям» свойственны грехи человеческие. Несколько лет назад в прессу просочилась информация сомнительного свойства.

Оказалось, у предводителя династии Михалковых есть взрослая внебрачная дочь, о которой ничего не подозревающей Высоцкой сообщили в последнюю очередь. Правда, вовсе не со зла. Кончаловский сам узнал о существовании наследницы лишь на 18-м году ее жизни. Экс-любовница Ирина Бразговка поведала о семейной ситуации всему свету, когда пришла на телешоу.

Надо отдать должное чете Кончаловских-Высоцких. Пара не затеяла скандал и не стала перетряхивать семейное белье на всю страну. Режиссер быстро сдружился со взрослой дочкой и по сей день состоит с ней в отличных отношениях, а новоиспеченная мачеха пошла по пути супруга.

Сейчас Даша уже взрослая и весьма красивая женщина. У нее есть свои дети — внуки Кончаловского. Всей семье внебрачной дочки Кончаловский помогает материально и морально, также поступает и любящая его Юлия Высоцкая.