Как сейчас выглядит вампир Андрей из «Ночного дозора»: вы его узнаете даже в толпе

Илья Лагутенко известен как бессменный лидер группы «Мумий Тролль», однако в его творческой биографии можно увидеть и кинематографический опыт. За годы карьеры он снялся в нескольких проектах, но больше всего зрителям запомнился вампир Андрей из «Ночного дозора» в его исполнении.

В картине Тимура Бекмамбетова Лагутенко появляется всего на несколько минут, но зрители неизменно признают его перформанс одним из самых ярких в картине. По сюжету фильма герой музыканта пытается убить Егора, но Антон Городецкий побеждает его.

После «Дозора» Лагутенко появился еще в нескольких фильмах, среди которых, например, «День радио» и приключенческая драма «Мира». Большую же часть времени артист посвящает своей группе, регулярно выпуская новые альбомы.

Как отмечают поклонники, годы совсем не сказываются на внешности исполнителя. Лагутенко в свои 54 года выглядит так, как во времена «Дозора», и даже носит все ту же прическу.