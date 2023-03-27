Как сейчас выглядит Сергей из «Романса о влюбленных»: его просто не узнать (фото)

Будучи ребенком, Евгений Киндинов мечтал о путешествиях, но из скромной коммуналки у метро «Смоленская» эта мечта казалась недостижимой. Став кумиром миллионов после «Романса о влюбленных», он объездил с гастролями весь мир и исполнил детскую мечту.

Работа с Андреем Кончаловским далась артисту не так легко. Для роли юного Сергея 27-летнему актеру пришлось сильно похудеть. Зато на гонорар от картины он купил себе машину, но главное — продолжил восхождение к вершинам творческого Олимпа.

«Городской романс», «Молодые» и «Вас ожидает гражданка Никанорова» — Киндинов снялся более чем в 50 фильмах, при этом ролей никогда не просил — они сами его находили.

В какой-то момент артиста перестали приглашать на киносъемки. На экране он не появляется с 2013 года. Первое время 77-летний актер хандрил и сильно переживал. Годы наложили свой отпечаток на звезду кино 1970-х и 1980-х.

Вернуться к жизни Киндинову помогли близкие и работа в МХТ им. Чехова. С женой — актрисой Галиной Стецюк — они живут уже более 50 лет. Их дочь Дарья выбрала дипломатическую карьеру, поступив в МГИМО. Одноклассница артиста Екатерина Васильева как-то взяла его в храм. Евгений Киндинов обрел в вере утешение.