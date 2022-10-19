Как сейчас выглядит самый красивый принц Европы: россияне не сдержат ехидства

Популярность принца Кристиана Датского за пределами его родины не идет ни в какое сравнение со всемирной славой наследников британской короны — принцев Уильяма и Гарри. Но все же 17-летний сын кронпринца Фредерика носит славу одного из первых красавцев Старого Света.

На днях королевская семья Дании поделилась в своих социальных сетях снимком, который, судя по всему, сделал один из друзей Кристиана. На нем принц запечатлен в неофициальной обстановке: он выглядит расслабленно, его взгляд открыт. Это довольно сильно отличает данный кадр от «придворных» снимков Кристиана. Иностранные пользователи тут же назвали молодого человека «самым красивым принцем Европы».

По мнению экспертов, такой шаг его бабушки королевы Маргрете, кронпринца Фредерика и всего двора можно признать очень удачным: благодаря фото все могут увидеть, что принц живет жизнью самого обычного человека, как и сотни тысяч датчан его возраста.