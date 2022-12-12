Как сейчас выглядит самая красивая девочка в мире из России, которая большую часть жизни провела в детдоме

Зоя Кукушкина начала строить модельную карьеру в весьма юном возрасте. Она стала звездой социальных сетей около трех лет назад, покорив сердца пользователей Сети необычной внешностью и природной непосредственностью. И с того времени знаменитость становится только популярнее.

Сегодня Зоя, которой весной этого года исполнилось 11 лет, является не только успешной моделью. Она вместе со своей приемной матерью Татьяной создала два бренда одежды, которые пользуются популярностью как у детей, так и у взрослых. Помимо этого, Зоя активно занимается благотворительностью. Она не раз признавалась, что помнит свое детство в детдоме и хотела бы, чтобы другие дети не сталкивались с подобной несправедливостью и как можно скорее оказывались в семьях.

О своей жизни и успехах Зоя рассказывает в социальных сетях, а публикации за нее готовит ее мама. В блоге можно увидеть множество как профессиональных, так и обычных снимков юной модели, которые не оставляют без внимания пользователи Сети. В комментариях они осыпают Зою комплиментами, отмечая ее красоту. Также многие хвалят модель за доброту и желание помогать другим.