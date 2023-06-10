Как сейчас выглядит россиянка, которой шесть лет назад отрубили руки: мурашки по коже

Маргарита Грачева обрела известность после страшной трагедии. Россиянка стала жертвой жуткого преступления. Ревнивый муж, которому она родила двух сыновей, отвез ее в лес, где отрубил кисти обеих рук.

После содеянного преступник доставил изувеченную супругу в больницу, где врачи смогли спасти ей одну руку. Грачева прошла длительную реабилитацию. Специалисты установили ей протез, с помощью которого Маргарита теперь может обслуживать себя.

Вскоре шокирующая история Грачевой стала достоянием общественности. Несмотря на боль, Маргарита нашла в себе силы жить дальше. Более того, она построила карьеру на телевидении, получив должность ведущей шоу «Близкие люди». И сумела наладить личную жизнь.

В Интернете брюнетка познакомилась с мужчиной из Санкт-Петербурга, за которого впоследствии вышла замуж. Прибавление в семье не заставило себя ждать — Маргарита подарила мужу сына, после чего призналась, что мечтает еще и о дочери.

Россиянка активно ведет соцсети, где поклонники не перестают восхищаться ее красотой и мужеством. На снимках, которые публикует Грачева, она выглядит абсолютно счастливой и к тому же невероятно привлекательной.