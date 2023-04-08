Как сейчас выглядит Иво из «Дикого ангела»: у вас пропадет дар речи (фото)

Наравне с другими известными мыльными операми невероятным успех у зрителей пользовался аргентинский сериал «Дикий ангел». А помимо закрученного сюжета, женской аудитории приглянулся и главный герой.

Иво в исполнении Факундо Арана стал настоящим секс-символом. А после премьеры проекта голубоглазый блондин пользовался популярностью во всем мире. Но ни одной новой работе актера так и не удалось повторить успех знаменитой теленовеллы. Из-за этого он сконцентрировался на своем увлечении музыкой. А позже к этому хобби добавился и серфинг.

Сегодня мужчина редко появляется в кино и старается больше внимания уделять своей семье. К тому же за годы, прошедшие после выхода «Дикого ангела» во внешности артиста произошли изменения, которые трудно не увидеть. Он отрастил бороду, а его лицо сильно похудело. Впрочем, это никак не мешает Факундо оставаться статным красавцем с белоснежной улыбкой.