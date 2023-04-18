Как сейчас выглядит исполнитель хита «Скрипка-лиса» Саруханов: вы будете в шоке

Игорь Саруханов стал настоящей звездой в 90-е. Его хиты «Скрипка-лиса», «Лодочка, плыви» стали настоящими хитами, а сам он успел посотрудничать с «А’Студио», Алексеем Чумаковым, Владимиром Пресняковым и, например, с группой «Город 312». Однако со временем, несмотря на популярность, слава музыканта начала сходить на нет, и он пропал из поля зрения массового слушателя.

Однако композитор не закончил свою карьеру. Он продолжает писать песни и два года назад представил фанатам сольный альбом «Эмоции», который был весьма тепло принят публикой.

Преданные поклонники не забыли своего кумира, который делится новостями из жизни в своих социальных сетях. Подписчики знаменитости признаются, что Саруханов не растерял свой талант и смог победить старость. В свои 67 лет он практически не изменился и выглядит все так же свежо.