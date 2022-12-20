Как сейчас выглядит Ханс, о котором мечтали все зрительницы «Не родись красивой»

Сериал «Не родись красивой» подарил зрителям не только трогательную историю любви, но и множество ярких персонажей. Особенно же многим поклонникам запомнился эксперт моды Ханс Крамер в исполнении сербского актера Петара Зекавицы.

После популярного сериала карьера артиста пошла в гору. Его можно увидеть в фильмах «Союз спасения» и «Эбигейл», а также в сериалах «Бывшие», «Как выйти замуж. Инструкция» и, например, «Домашний арест». Всего же в послужном списке актера значатся уже чуть больше 90 различных проектов.

О своей жизни Петар старается не распространяться. В социальных сетях он делится лишь кадрами со съемок, оставляя личную жизнь вне поля зрения публики. Поклонники все равно не пропускают ни одну публикацию кумира, осыпая его многочисленными комплиментами.