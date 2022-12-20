Как сейчас выглядит Ханс, о котором мечтали все зрительницы «Не родись красивой»
Несколько месяцев назад артист отметил 43-й день рождения.
Сериал «Не родись красивой» подарил зрителям не только трогательную историю любви, но и множество ярких персонажей. Особенно же многим поклонникам запомнился эксперт моды Ханс Крамер в исполнении сербского актера Петара Зекавицы.
После популярного сериала карьера артиста пошла в гору. Его можно увидеть в фильмах «Союз спасения» и «Эбигейл», а также в сериалах «Бывшие», «Как выйти замуж. Инструкция» и, например, «Домашний арест». Всего же в послужном списке актера значатся уже чуть больше 90 различных проектов.
О своей жизни Петар старается не распространяться. В социальных сетях он делится лишь кадрами со съемок, оставляя личную жизнь вне поля зрения публики. Поклонники все равно не пропускают ни одну публикацию кумира, осыпая его многочисленными комплиментами.
«Неотразим», «Один из самых красивых актеров в стране», — пишут пользователи Сети.