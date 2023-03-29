Как сейчас выглядит эпатажный Макс из шоу «За стеклом»: его не узнать (фото)

Макс Касымов был одним из первопроходцев в мире реалити-шоу на отечественном телевидении. Одиозный и эпатажный герой проекта «За стеклом» привлекал внимание зрителей и хейтеров скандальным поведением и многочисленными романами с соседками по передаче.

Роман Касымова с коллегой по телепроекту Ольгой Орловой не сходил с первых полос таблоидов несколько месяцев. Но выбор свой он остановил на другой участнице шоу Маргарите Семенякиной.

С момента запуска проекта, в котором герои жили и строили отношения под круглосуточным наблюдением камер, минуло более 20 лет. Пожалуй, единственное, что напоминало популярному герою «За стеклом» о самом шоу, это жена. Но некоторое время назад они развелись.

Супруги вместе воспитывают сына Марата. О «застекольных» временах мужчина вспоминать не любит. Макс Касымов стал серьезнее, отпустил бороду и открыл бизнес по дизайну интерьеров. Все связи с шоу-бизнесом он порвал.