Как сейчас выглядит дом Заворотнюк изнутри: редкие кадры засветила старшая дочь

После объявления о тяжелом состоянии Анастасии Заворотнюк ее близкие начали скрывать жизнь семьи от посторонних глаз. Они не рассказывают, как проходит лечение артистки, и не делятся никакими фотографиями. Однако изредка Анна Заворотнюк, старшая дочь знаменитости, делает исключения.

В этот раз звезда социальных сетей поделилась в своем блоге видео, которое сделала во время празднования дня рождения своей бабушки Валентины Борисовны. В коротком ролике можно увидеть часть гостиной большого дома артистки. Как оказалось, главным украшением комнаты является большой портрет Заворотнюк, висящий на одной из стен, окрашенных темной краской. Также видно, насколько маленькое помещение занимает гостиная. Появляющиеся в кадре гости едва помещаются в комнате, стесненные большим столом.

При этом сама артистка так и не появилась в ролике. Как предположили фанаты, знаменитость решила остаться за кадром, но точно бы не пропустила праздник в честь своей матери.