Как сейчас выглядит девушка из шоу Малахова, которая весила 20 кг? Будете в шоке

Ксения Бубенко — одна из самых знаменитых жертв анорексии в России. Больше 10 лет назад она пришла в студию программы Андрея Малахова, чтобы рассказать свою непростую историю и попросить помощи.

Тогда вес миловидной блондинки составлял всего 20 килограммов. Жительница Екатеринбурга мечтала стать моделью и в погоне за стройной фигурой довела себя до истощения.

После нашумевшего эфира у Ксении появился свой фан-клуб.

Россияне охотно наблюдали за выздоровлением Бубенко. Поначалу девушка активно делилась подробностями своего непростого пути, но, когда смогла наконец-то набрать вес, стала все реже вспоминать о сложном периоде своей жизни.

В настоящее время 30-летняя Ксения трудится в салоне красоты, ведет непубличный образ жизни и держит свою страницу в социальных сетях закрытой. Однако в Интернете можно увидеть свежие снимки красавицы-россиянки, в которой невозможно узнать ту самую школьницу, которая когда-то находилась на грани жизни и смерти.