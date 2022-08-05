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Как сейчас выглядит девочка, сыгравшая дочь Беллы и Эдварда в «Сумерках»

5 августа 2022 18:05
Как сейчас выглядит девочка, сыгравшая дочь Беллы и Эдварда в «Сумерках»

Последний фильм саги вышел 10 лет назад.

Маккензи Фой воплотила образ дочери главных героев «Сумерек» Ренесми. После выхода последней картины серии поклонники едва узнают полюбившуюся актрису.

Во время съемок финальной части вампирской истории Фой только исполнилось 11 лет. Для соответствия книге съемочная группа активно пользовалась спецэффектами, ведь Ренесми описывалась как нереалистично красивая. В итоге поклонники запомнили юную артистку как нежную девочку со вьющимися волосами, светлым цветом кожи и проницательными темными глазами.

Как сейчас выглядит девочка, сыгравшая дочь Беллы и Эдварда в «Сумерках»

Теперь же в Фой едва можно узнать персонажа, сделавшего ее знаменитой. За прошедшие годы актриса очень сильно изменилась. Артистка похудела, не раз меняла прическу и старается, чтобы ничего не напоминало о ее участии в «Сумерках».

При этом Маккензи активно работает не только над своей внешностью, но и над карьерой. Она уже успела сняться в научно-фантастической драме «Интерстеллар», а последней ее работой стала лента «Черная красавица».

Фото: Кадр из фильма, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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