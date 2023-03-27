Как сейчас выглядит Анютка из «Акселератки»: глазам не поверите (фото)

Ирина Шмелева стала одной из первых советских актрис, раздевшихся в кадре. Роль смышленой и целеустремленной Анюты в фильме «Акселератка» сделала артистку, которая к тому моменту уже семь лет как снималась, настоящей звездой.

Превратности судьбы занесли ее в Америку, где она приобрела далекую от кино профессию и нашла свое счастье. Шмелева переехала в Штаты вслед за своим вторым мужем — программистом Николаем Боголюбовым. Там она училась в университете Нью-Йорка, некоторое время работала на русскоязычном радио (Davidzon Radio), а потом стала риэлтором.

Теперь у 62-летней звезды советского кино жизнь деловой американки: встречи, переговоры и выезды на объекты. Она слегка погрузнела, в уголках глаз образовались «гусиные лапки». В социальных сетях она иногда делится с подписчиками ностальгическими кадрами из фильмов со своим участием.