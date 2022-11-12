Как сегодня живет дочь Сябитовой, от которой муж сбежал вскоре после свадьбы
Испортила жизнь своей наследнице.
Вот уже почти 15 лет Роза Сябитова ведет программу «Давай поженимся», однако личную жизнь своих детей телесваха устроить не смогла.
Наследницы Сябитовой – Ксении – 30 лет. В 2015 году девушка сыграла пышную свадьбу с юристом маминой фирмы Андреем Снетковым. На торжество потратили 15 миллионов рублей. Говорили, что Роза вынудила Андрея жениться на своей дочке в обмен на машину.
И это оказалось правдой: спустя месяц мнимый муж сбежал от Ксении, прихватив подарок от тещи.
Ксения Сябитова переживала предательство тяжело, однако спустя несколько лет выяснилось, что у звездной наследницы новый избранник. Ее молодого человека зовут Максим, и он работает инженером-технологом. В 2020-м году пара поженилась, а 4 месяца назад дочь подарила телесвахе долгожданную внучку Мирославу.