Как сегодня выглядит толстушка из «Американской истории ужасов» после уменьшения желудка (фото)

Темнокожая актриса Габури Сидибе стала известна широкому зрителю после ролей в сериалах «Американская история ужасов» и «Империя». А критики узнали ее еще раньше — в 2009 году она снялась в драме «Сокровище», за которую даже получила номинацию на «Оскар».

Сидибе всегда была полноватой девушкой, но с годами лишних килограммов у нее становилось только больше. Актриса сетовала, что ненавидит себя и не может побороть ожирение, хотя сидит на диетах с 6 лет. Вскоре у Габури был диагностирован диабет.

Хотя полнота никак не мешала ее карьере, Сидибе решилась на операцию по уменьшению желудка. Уже в 2017 году поклонники заметили похудевшую актрису на красной дорожке. Она не стала скрывать свое обращение к хирургам. По словам Габури, ей пришлось несколько раз ложиться на операционный стол, и далеко не все вмешательства обошлись без последствий. Врачи уменьшили ее желудок почти вдвое.

Тем не менее Сидибе все равно осталась пышкой. После этого она старалась не набирать вес благодаря регулярной физической нагрузке и советам диетолога. Однако на свежих снимках в соцсетях заметно, что актриса все-таки несколько располнела.