Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Как сегодня выглядит дочь Апиной от суррогатной матери? Вы удивитесь

Как сегодня выглядит дочь Апиной от суррогатной матери? Вы удивитесь

20 августа 2022 11:30
Как сегодня выглядит дочь Апиной от суррогатной матери? Вы удивитесь

Говорить о личной жизни певица не любит.

56-летняя эстрадная певица Алена Апина, получившая известность в качестве солистки распавшейся группы «Комбинация», призналась, что о таинстве своего рождения ее единственная дочь Ксения узнала неожиданно.

Долгое время певица детали появления наследницы звезда скрывала не только от нее самой, но и от аудитории. Сенсационное признание она сделала впервые в гостях у Бориса Корчевникова на программе «Судьба человека».

Новое фото Апиной с Ксюшей подверглось бурным обсуждениям. Поклонники пребывали в приятном удивлении, поскольку с возрастом девочка все сильнее приобретает черты матери вопреки биологическим нюансам.

«Аленкина бусинка», «Доченька — просто красотка», «Разве так бывает? Вы очень похожи», «Очень естественные и приятные фото! Отличного вам отдыха», — писали им.

Как сегодня выглядит дочь Апиной от суррогатной матери? Вы удивитесь

Фото: социальные сети Алены Апиной

Фото: Агентство-партнер: globallookpress.com
Алина Крылова
Алина Крылова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video