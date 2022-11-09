Как самый татуированный человек в мире выглядел без тату: ушли «литры» тоналки, но результат ошеломляет

Канадец Рик Дженест по прозвищу Zombie Boy прославился дружбой с эпатажной Леди Гагой и своими многочисленными тату. Рисунок на его теле полностью имитировал человеческий скелет.

Однажды Дженест принял участие в рекламном ролике одной косметической фирмы. Производитель решил продемонстрировать эффективность средства для снятия макияжа на примере Zombie Boy.

На модель нанесли несколько слоев тонального крема, плотно замазав все его татуировки. Так зритель видит, как могло бы выглядеть «чистое» тело Рика Дженеста без единого намека на рисунок, и этот контраст впечатляет.

Затем Zombie Boy берет салфетку, пропитанную косметическим средством, и начинает отмывать грудь от тоналки. Потом Дженест приступает к лицу, и через несколько секунд виден его истинный татуированный облик.

Реклама заканчивается кадрами, где гримеры стирают тональное средство со всего тела Zombie Boy. В конце модель предстает в привычном виде со своим фирменным боди-артом.